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Нардеп предупредила, кого из украинцев оштрафуют за торговлю в интернете

Анна Косик
15 апреля 2025, 16:27
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Налоговая будет "охотиться" не на всех, кто продает на интернет-площадках вещи.
Покупки в интернете, Ольга Василевская-Смаглюк
Украинцы смогут перепродавать использованные вещи через интернет без уплаты налогов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/zeolga96

Что сказала депутат:

  • Налоговики будут работать с теми, кто продает новые вещи в больших масштабах
  • Подержанные вещи не являются предметом интереса для служб

Государственная налоговая служба Украины направляет так называемые "письма счастья" гражданам, которые продают вещи на интернет-площадках. Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в эфире Ранок.LIVE объяснила, кого могут оштрафовать.

По ее словам, налоговиков интересуют только те лица, которые продают новые, однообразные товары в больших масштабах и при этом не платят налоги на миллионы гривен.

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"Налоговая служба заинтересуется теми субъектами хозяйствования или физическими лицами, которые не платят налоги или торгуют "в серую", только если эти продажи достигают сотен в месяц, и это однородный товар. Например, телефоны, наушники или что-то, что не было в употреблении, новое, не является личными вещами человека, который их продает. Меньшие суммы не заинтересуют налоговую службу. ... Какие-то подержанные носки не являются предметом интереса", - подчеркнула нардеп.

Василевская-Смаглюк также объяснила, каким образом вычисляют недобросовестных продавцов. Налоговая может видеть определенные потоки данных, идущих через маркетплейсы от определенных субъектов хозяйствования или физлиц. Поэтому именно эта информация станет основным источником для принятия мер по проверке.

Штрафы в Украине - последние новости

Накануне депутат Нина Южанина предупреждала, что Министерство финансов разработало законопроект, который предусматривает ежегодную передачу данных обо всех онлайн-продавцах в налоговую. Если украинцы не будут платить налоги за продажи, им будет грозить штраф.

Напомним, Главред сообщал, что автомобили из США могут обернуться для украинских водителей неожиданными проблемами - от штрафов до более серьезных санкций, таких как арест или временная потеря водительского удостоверения.

Ранее также стало известно, что некоторые граждане Украины, получив дом в наследство, могут неожиданно столкнуться с проблемами, связанными с самовольной установкой газового оборудования предыдущими владельцами. Их могут оштрафовать на круглую сумму.

Больше новостей:

Кто такая Ольга Василевская-Смаглюк?

Ольга Василевская-Смаглюк - украинская журналистка, народный депутат Украины IX сост. от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (и. о. № 96), пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения организовала штаб для выдачи людям гуманитарной помощи, участвовала в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Дымерской, Бородянской, Иванковской общин Киевщины, совместно с UNICEF UKRAINE отстроила 10 укрытий в школах и садиках деоккупированной Киевщины, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке

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