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Украинцев могут оштрафовать на более чем 50 тысяч гривен: кого ждет наказание

Анна Косик
15 апреля 2025, 14:09
114
Если вовремя обратиться к специалистам, избежать штрафа реально.
Деньги, ключи от квартиры
Не все наследники знают, что им грозит штраф / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Украинцев могут оштрафовать за незаконное газовое оборудование
  • При выявлении нарушения украинцев не только штрафуют, но и приостанавливают им подачу газа
  • Избежать финансовых и юридических трудностей возможно

Некоторые граждане Украины, получив дом по наследству, могут неожиданно столкнуться с проблемами, связанными с самовольной установкой газового оборудования предыдущими владельцами.

Как поясняет ресурс ГазПравда, если газовая система менялась без согласования с оператором распределительной сети, то новый владелец несет ответственность за нарушение и может получить штраф.

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Если выяснится, что газ используется незаконно или превышены допустимые объемы, может быть доначислен потребленный газ по нормативам. Например, для дома площадью 100 м², где проживает два человека и установлены плита и котел, штраф за отопительный период может составить более 54 тысяч гривен.

Чтобы избежать такого штрафа наследникам необходимо обратиться к оператору газораспределительной сети. Но нужно учесть, что процедура узаконивания может оказаться длительной и затратной. Кроме того, если оператор обнаружит нарушения, газоснабжение прекращается до момента приведения документации в соответствие.

Однако когда проектная документация будет обновлена, при необходимости установят новый счетчик, метролог оценит соответствие оборудования, а инспектор ГРМ проведет осмотр, украинцев могут не штрафовать и не накладывать на них никакой ответственности.

Стоит учесть и то, что чем дольше откладывать легализацию, тем серьезнее могут быть последствия.

Штрафы для украинцев - что известно

Напомним, Главред писал, что вождение в состоянии алкогольного опьянения в Украине строго карается законом. За такое правонарушение водители платят большие штрафы, а также могут потерять право на управление транспортными средствами.

Ранее стало известно, что украинцы смогут платить штрафы за нарушение воинского учета со скидкой 50% через приложение Резерв+ и непосредственно в ТЦК и СП.

Накануне сообщалось, что Министерство финансов предлагает ввести новые правила налогообложения онлайн-продавцов, в результате чего украинцев могут ждать немалые штрафы.

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Что известно о YouTube канале "ГазПравда"

YouTube канал "ГазПравда" - это информационный ресурс, созданный для распространения достоверной и актуальной информации о рынке газа в Украине. Канал освещает темы, связанные с ценами на газ, потреблением, оплатой за газ, безопасностью использования газовых приборов и другие важные вопросы, касающиеся природного газа и его поставки. "ГазПравда" также развеивает популярные мифы, отвечает на распространенные вопросы потребителей и предоставляет полезные советы по эффективному использованию газа.

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