Работа в условиях интенсивных обстрелов: гражданам Украины поднимут зарплаты

В Украине некоторым гражданам будут выплачивать надбавки к зарплатам.

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Гражданам Украины поднимут зарплаты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине повысили заработную плату гражданам, которые работают в условиях интенсивных обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

В ведомстве сообщили, что на территориях, где ведутся активные боевые действия, работникам будет предусмотрена возможность двойного увеличения суммы надбавки за работу во время интенсивных обстрелов. Выплаты будут осуществлять из расчета на месяц в пропорции к рабочим дням, когда были обстрелы.

Кто будет начислять выплаты

Согласно заявлению Минреинтеграции, определять перечень работ, за которые будет выплачиваться надбавка, будет глава областной военной администрации. Государственные служащие, работающие в особых условиях на территориях активных боевых действий будут получать оклады по определенным нормам. Расчет будет составляться с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда были обстрелы.

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Выплаты в Украине

Напомним, в марте следующего года в Украине планируют провести индексацию пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

Однако вскоре после этого последовала информация о возможной отмене индексации пенсий, на что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал ответное заявление. По его словам, несмотря на сложность финансовой ситуации, дефицит бюджета и потребность в значительном внешнем финансировании, зарплаты для учителей и врачей будут выплачиваться в определенные сроки.

Также, согласно постановлению Кабмина №332, выплаты внутренне перемещенным лицам могут назначаться на второй шестимесячный период без дополнительного обращения только некоторым категориям граждан, заявил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

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