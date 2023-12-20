Зарплаты украинцев вырастут до 30 тысяч грн: Кабмин назвал сроки

Правительство планирует обеспечить не только рост средней заработной платы, но и компенсировать воздействие инфляции на уровень доходов.

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Кабмин спрогнозировал зарплаты украинцев до 2026 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2024 году средняя заработная плата в Украине может увеличиться на 5,5 тыс. грн и составит 21,8 тыс. грн. К 2026 украинцы в среднем будут зарабатывать 30 тыс. грн. В то же время уровень безработицы будет снижаться.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров № 1315, которым одобрены основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

По прогнозам правительства, среднемесячная заработная плата в разные годы будет следующей:

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в 2024 году - увеличение до 21,8 тыс. грн;

к 2026 году - увеличение до 30 тыс. грн.

В сравнении с последним официальным показателем, представленным Государственной службой статистики, который составил 16,3 тыс. грн в первой половине 2023 года, прогноз правительства на 2026 год подразумевает почти удвоение среднемесячной заработной платы.

Правительство планирует обеспечить не только рост средней заработной платы, но и компенсировать воздействие инфляции на уровень доходов.

Согласно прогнозам Кабмина, среднемесячная заработная плата в Украине будет повышаться с учетом инфляции:

в 2024 году ожидается рост на 8,5%;

в 2025 году прогнозируется увеличение на 8,9%;

к 2026 году планируется дальнейший рост на 9,1%.

Кроме того, Кабмин ожидает снижение уровня безработицы.

"Уровень безработицы украинцев в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда (МОТ) прогнозируется в 2024 году 18,7% к рабочей силе соответствующего возраста. В 2025 году показатель снизится до 17,7%, а в 2026 году – до 15%", — считают в правительстве.

Как сообщал Главред, в Украине минимальная зарплата уже с 1 января 2024 года будет увеличена с 6,7 тысячи до 7,1 тысячи грн.

Также мы писали о том, что в первом полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить нынешнюю ситуацию с зарплатами и пенсиями, а в июле ожидается значительный рост доходов.

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