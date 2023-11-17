Зарплата выросла, но покупательная способность украинцев упала: насколько

Заработная плата номинально выросла на 15,1%, однако, учитывая инфляцию, реально уменьшилась на 3,6%.

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В Украине увеличилась средняя зарплата / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В первой половине 2023 года средняя зарплата в Украине достигла 16,3 тыс. гривен. Она выросла в среднем на 2870 грн. Однако, с учетом инфляции реальная зарплата украинцев уменьшилась на 3,6%. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным Госстата, в первом квартале 2023 года средняя зарплата в Украине составила 15 436 грн, во втором квартале – 17 176 грн. Таким образом, средняя зарплата в первом полугодии 2023 года достигла 16 306 грн.

Против первой половины 2022 года, средняя зарплата номинально увеличилась на 15,1%. Это связано с повышением минимальной заработной платы и ростом зарплат во многих отраслях экономики. Стоит отметить, что хотя зарплаты выросли, учет инфляции свидетельствует об уменьшении реальных доходов на 3,6%.

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Таким образом, украинцы, получающие среднюю зарплату, стали беднее. Для того, чтобы купить те же товары и услуги, что и в первой половине 2022 года, им нужно было бы получать 18,6 тыс. грн.

Сравнение в долларовом эвиваленте

В процентном выражении эти цифры показывают значительный рост в связи с предыдущим периодом. Однако, учитывая валютные курсы, средняя зарплата в первой половине 2023 года была 446$. Это на 33$ меньше, чем в первой половине 2021 года (479$).

Секторы экономики, показывающие самые высокие средние заработки:

Информационные и телекоммуникационные услуги – 36 544 грн.

Финансовое и страховое дело-32 944 грн.

Авиационный транспорт-28 177 грн.

Профессиональная, научная и техническая деятельность-21 862 грн.

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 20 506 грн.

Напомним, недавно Кабинет министров сообщил что, заработные платы педагогов в Украине вырастут на 21%. То есть среднемесячный доход учителя высшей категории увеличится с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.

Также уже с первого января 2024 года украинские государственные служащие могут ожидать кардинальные изменения в своей системе оплаты труда. Кабинет министров выразил намерение пересмотреть систему расчета должностного оклада, чтобы устранить злоупотребления при назначении дополнительных выплат и премий.

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