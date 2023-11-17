УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Зарплата выросла, но покупательная способность украинцев упала: насколько

Руслана Заклинская
17 ноября 2023, 17:14
Заработная плата номинально выросла на 15,1%, однако, учитывая инфляцию, реально уменьшилась на 3,6%.
Зарплата выросла, но покупательная способность украинцев упала: насколько
В Украине увеличилась средняя зарплата / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В первой половине 2023 года средняя зарплата в Украине достигла 16,3 тыс. гривен. Она выросла в среднем на 2870 грн. Однако, с учетом инфляции реальная зарплата украинцев уменьшилась на 3,6%. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным Госстата, в первом квартале 2023 года средняя зарплата в Украине составила 15 436 грн, во втором квартале – 17 176 грн. Таким образом, средняя зарплата в первом полугодии 2023 года достигла 16 306 грн.

Против первой половины 2022 года, средняя зарплата номинально увеличилась на 15,1%. Это связано с повышением минимальной заработной платы и ростом зарплат во многих отраслях экономики. Стоит отметить, что хотя зарплаты выросли, учет инфляции свидетельствует об уменьшении реальных доходов на 3,6%.

видео дня

Таким образом, украинцы, получающие среднюю зарплату, стали беднее. Для того, чтобы купить те же товары и услуги, что и в первой половине 2022 года, им нужно было бы получать 18,6 тыс. грн.

Сравнение в долларовом эвиваленте

В процентном выражении эти цифры показывают значительный рост в связи с предыдущим периодом. Однако, учитывая валютные курсы, средняя зарплата в первой половине 2023 года была 446$. Это на 33$ меньше, чем в первой половине 2021 года (479$).

Секторы экономики, показывающие самые высокие средние заработки:

  • Информационные и телекоммуникационные услуги – 36 544 грн.

  • Финансовое и страховое дело-32 944 грн.

  • Авиационный транспорт-28 177 грн.

  • Профессиональная, научная и техническая деятельность-21 862 грн.

  • Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 20 506 грн.

Напомним, недавно Кабинет министров сообщил что, заработные платы педагогов в Украине вырастут на 21%. То есть среднемесячный доход учителя высшей категории увеличится с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.

Также уже с первого января 2024 года украинские государственные служащие могут ожидать кардинальные изменения в своей системе оплаты труда. Кабинет министров выразил намерение пересмотреть систему расчета должностного оклада, чтобы устранить злоупотребления при назначении дополнительных выплат и премий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
зарплаты инфляция повышение зарплат деньги
Реклама

Главное за день

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: майор рассказал о ситуации под Бахмутом

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: майор рассказал о ситуации под Бахмутом

17:10 Украина
Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

16:49 Мир
Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленским на Ставке дал задание военным

Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленским на Ставке дал задание военным

16:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:16

День сержанта ВСУ: красивые поздравления военным с профессиональным праздником

17:14

Зарплата выросла, но покупательная способность украинцев упала: насколько

17:10

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: майор рассказал о ситуации под Бахмутом

17:00

Нельзя говорить "язва": почему использовать это слово неправильно

16:49

Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

Маск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - ЗолотаревМаск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - Золотарев
16:33

Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд

16:22

Сколько украинцев оказались в российском плену: Минреинтеграции назвало цифру

16:17

"Будет руководить так же": Подоляк рассказал о преемнике Путина

16:12

Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленским на Ставке дал задание военным

Реклама
16:00

Колонны бронетехники пошли на штурм: в ВСУ раскрыли направление удара оккупантов

15:57

"Самая успешная операция": ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра – CNN

15:53

Помощь Украине от США оказалась под угрозой: ее могут отложить до декабря

15:49

Венгерский язык на Закарпатье и война с РФ: Орбан разразился порцией пропаганды

15:46

Украина стала "заложницей" споров в Конгрессе США, помощь под угрозой – Politico

15:41

Где на самом деле находилась Атлантида: эта загадка древности удивит всякого

15:39

ВСУ в районе Бахмута усилены антидроновым комплексом при содействии Favbet Foundation

15:22

Вместо лекарства влили антисептик: украинская певица рассказала, как из-за врача, чуть не лишилась голоса

15:17

ВСУ деоккупировали почти 1000 населенных пунктов: Верещук рассказала детали

15:04

Серьезный удар по флоту: в ВМС рассказали, сколько кораблей РФ удалось подбить

15:00

Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на Херсонщине

Реклама
14:50

Лунный календарь 18 ноября 2023: Месяц вещует счастливый брак и успех на работе

14:50

РФ готовит массированные ракетные удары: Зеленский назвал сроки и вероятные цели

14:45

Нужно найти число 225 среди 235 за 8 секунд: лишь единицы разгадают загадку

14:43

У Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России

14:36

Фанаты российской певицы Алсу рассмотрели тату на пикантном месте

14:03

"Все, война подходит к концу": какое событие изменит судьбу Украины - успешный прогнозВидео

14:01

Не хватало 3 вещей: в Министерстве обороны меняют процесс госзакупок актуально

13:55

Гороскоп на завтра 18 ноября 2023: Стрельцу - лидерство, Тельцу - завистники

13:51

Музыкальная руководительница Джей Ло раскрыла ее секреты красоты

13:50

В Чернигове священник УПЦ МП назвал "фашистом" и покусал украинского военного

13:28

ВСУ выбивают врага: в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья

13:25

В Украине могут повысить тариф на электроэнергию: сколько будет стоить киловатт-час

13:03

Как работает рекрутинг в армию и что будет с призывом: в Минобороны озвучили детали

12:57

Названы 10 финалистов Нацотбора 2024: кто будет соревноваться за поездку на конкурсВидео

12:42

В ОП раскрыли сценарий окончания войны и рассказали о сроках освобождения Крыма

12:41

В Германии "заморожено" удвоение военной помощи Украине на 2024 год - Reuters

12:39

Налетит шторм и выпадет снег: в Украину врывается зимняя погода

12:37

Россия намерена устроить в Украине переворот: Зеленский раскрыл планы врага

12:32

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, за что чувствует себя виноватой

12:07

"Большое количество авиации и дальнобойных ракет": в ВСУ рассказали, как вернуть Крым

Реклама
11:59

Около 20 тысяч мужчин незаконно выехали из Украины с момента вторжения - ВВС

11:45

Очаруйте своих гостей: неземные налистники со шпинатом, курицей, грибами и сыром

11:32

Зеленский оценил встречу Байдена с Си и предупредил о важной проблеме на фронте

11:25

Сэкономит время и деньги: как вырастить розмарин из магазинной веточки

11:23

В Украине проверки газовых счетчиков: как не допустить космических сумм в квитанциях

11:14

Путинитстка Лолита проиграла суд и потеряет несколько миллионов

11:01

"Украинки хотели избить мою дочь из-за русского языка в Италии": артист-путинист выдал бред

10:45

Партизаны устроили рейд в в/ч ЧФ в Крыму и анонсировали громкую "бавовну"Видео

10:21

Должно сложиться пять факторов: полковник ВСУ рассказал, когда закончится война

10:13

Какой праздник завтра 18 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять