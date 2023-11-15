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Украинским учителям поднимут зарплаты: на сколько вырастут оклады

Елизавета Бельмас
15 ноября 2023, 16:16обновлено 15 ноября, 17:05
В Украине планируют повысить зарплаты учителям. Премьер-министр рассказал, что изменится.
Украинским учителям поднимут зарплаты
Украинским учителям поднимут зарплаты / коллаж: Главред, фото: НУШ, Flickr

Работникам сферы образования в Украине планируют повысить зарплату уже в 2024 году. Об этом сообщил премер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время заседания правительства Денис Шмыгаль рассказал, что повышение зарплат учителям вошло в перечень расходов государственного бюджета на следующий год.

На сколько вырастут зарплаты

В Кабинете министров утверждают, что оклады педагогов могут вырасти на 21%, а среднемесячная заработная плата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысяч грн до 17,4 тысяч грн.

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По словам премьер-министра, в 2024 году на образование выделят на 15% больше средств, чем было заложено в 2023. В целом эта сумма составит 179 миллиардов грн.

Также финансировать будут другие программы. Например, обустройство укрытий - на это выделят 2,5 млрд гривен, на реформу НУШ планируют выделить 1,5 млрд грн, на модернизацию столовых также выделят 1,5 млрд грн. Помимо прочего, планируют закупить новые школьные автобусы на 1 млрд грн. Также на 15% поднимут финансирование науки. В основном - исследования, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом.

Напомним, последнее время в онлайн-медиа быстро распространяется информация о том, что украинским школьникам запретят использовать гаджеты в школе. В Министерстве образования и науки Украины уже прокомментировали эти слухи.

Также, в проекте Государственного бюджета на 2024 год планируется индексация пенсий в Украине. Первая индексация назначена на 1 марта, вторая - на 1 июля. Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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зарплаты учителя
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