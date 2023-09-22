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В Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн: кому повезет и когда случится

Дмитрий Видоменко
22 сентября 2023, 09:39 обновлено 22 сентября, 09:39
В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Пенсионерка
В 2024 году максимальная пенсия будет составлять 23 610 грн / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 января нынешнего года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн (+2 680 грн по сравнению с показателем прошлого года). Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2024 год.

Дело в том, что в Украине согласно законодательству максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, которые потеряли трудоспособность. Прожиточный минимум для этой категории украинцев с января увеличится с 2093 до 2361 грн (таким же будет минимальный размер пенсии), а максимальная пенсия, соответственно, в десятикратном размере.

Кто имеет право на максимальную пенсию

В Украине большинство людей, которые получают максимальную пенсию, относятся к льготным категориям. В первую очередь, это военнослужащие и ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Также получать высокие пенсии могут те, кто всю свою трудовою карьеру получал высокую официальную зарплату. На данный момент для того, чтобы заработать максимальную пенсию, нужно получать зарплату около 70 тысяч грн в месяц (причем на протяжении 35 лет).

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Единственная категория украинцев, размер пенсии которых не ограничен, – бывшие судьи. Их средняя пенсия приближается к 100 тыс. грн. Им удалось через Конституционный суд отстоять право получать выплаты без ограничений.

При этом средняя пенсия в Украине, по последним данным, составляет 5,3 тысячи грн. Традиционно самые высокие пенсии получают в Киеве (в первую очередь, связано с высокой средней зарплатой). То есть киевские пенсионеры на заслуженном отдыхе в среднем получают 7,1 тысячи грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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