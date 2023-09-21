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Индексация пенсий: какими будут выплаты и примерная дата

Дмитрий Видоменко
21 сентября 2023, 09:44 обновлено 21 сентября, 09:48
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В Украине в 2024 году массовая индексация пенсий пока под вопросом. Однако даже без нее выплаты повысят как минимум трем категориям украинцев.
Пенсионерка, пенсионное
В Украине вырастут в 2024 году как минимум самые низкие пенсии / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в будущем году индексация пенсий для украинцев остается под большим вопросом. Однако, как пишет портал "Обозреватель", даже без нее выплаты повысят как минимум трем категориям граждан.

В Украине вырастут в 2024 году как минимум самые низкие пенсии (в связи с ростом прожиточного минимума) – с 2093 до 2361 грн. Увеличится также и максимальная пенсия, ее размер составляет 10 минимальных пенсий. А пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу, увеличится более значительно. С января ее повысят с 2680 до 3200 грн в два этапа.

Как могут индексировать пенсии в 2024 году

Индексация пенсий в Украине должна происходить в марте каждого года (но это правило не всегда соблюдается). При этом размер повышения рассчитывается по формуле: половина от среднего за три года роста зарплат плюс половина от прошлогодней инфляции. Это позволяет удерживать размер выплаты на таком уровне ‒ для того, чтобы компенсировать рост цен.

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Нацбанк прогнозирует, что инфляция в 2023-м составит 10,6%. А с учетом роста средней зарплаты (рассчитывается номинальный уровень), в результате индексации пенсии могут повысить на 34,6%. Как говорят эксперты, она может быть одним из самых значительных перерасчетов пенсий за последние годы.

К примеру, если ваша пенсия составляет 3 тысячи грн, то после индексации размер выплаты составит около 4 038 грн. Но нужно отметить, что это будет очень приблизительный размер повышения. Точная цифра будет зависеть от показателей инфляции и динамики зарплат за 2023 год. А эту информацию Госстат подготовит только к марту 2024 года.

Стоит также отметить, что повышают не весь размер пенсии, а только то, что рассчитано по формуле. То есть если вы получаете разные надбавки (за возраст, трудовой стаж и так далее), то при повышении пенсий их сперва отнимут, а уже затем та сумму, которая останется, будет проиндексирована.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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