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20% надбавки: кому повезет и кто получит допонительные деньги к пенсии

Дмитрий Видоменко
18 сентября 2023, 13:13 обновлено 18 сентября, 13:13
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Пенсионеры, проживающие в горных регионах, могут получить 20% надбавки к пенсии, говорят эксперты.

пенсии, пенсионер
На "горную" доплату в 20% могут рассчитывать и переселенцы / коллаж Главред, фото УНИАН

Пенсионеры, которые проживают в горных регионах Украины, а также переезжают на место жительства в горную местность ‒ могут получить 20% надбавки к пенсии. Об этом сообщает специализированный портал "На пенсии".

Такие надбавки предусмотрены законом Украины "О статусе горных населенных пунктов Украины".

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Для получения дополнительных денег необходимо оформить соответствующее удостоверение, которое выдается в течение тридцать суток. Но сразу после оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

К примеру, говорят чиновники, только в Закарпатской области более 190 населенных пунктов имеют статус "горных", а подобные доплаты получают около 50 тысяч пенсионеров.

На "горную" доплату могут рассчитывать и переселенцы, которым из-за войны пришлось переехать в горные районы.

Для того чтобы такие переселенцы могли претендовать на дополнительные 20% к пенсии, им необходимо получить статус жителя на территории горного населенного пункта.

Такой статус подтверждается специальным удостоверением, которое можно получить, обратившись к муниципальной власти или в местный ЦНАП.

Также очень важно, что такая доплата полагается жителям горных районов не только в случае пенсий. Дополнение идет и к стипендиям, и к другим видам государственной материальной помощи гражданам, которые имеют подтверждение проживания в горах.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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