Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

В проекте государственного бюджете Украины на следующий год предусмотрена индексация минимальной пенсии (в марте 2024 года). Об этом заявил в вечернем обращении 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский.
"Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это предусмотрено законом", — сказал он.
Кроме повышения минимальной пенсии, запланировано также повышение гарантированного размера выплат для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый стаж. Как уточнила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ", индексация пенсий будет проведена безусловно несмотря на то, что согласно закону в условиях войны это делать не обязательно.
Минимальная пенсия в течение ближайших трех лет увеличится:
- в 2024-м — с 2093 до 2361 гривен;
- в 2025-м — до 2573 гривен;
- в 2026-м — до 2774 гривен.
Кроме того, 65-летние пенсионеры с достаточным стажем гарантированно должны получать:
- 2680 гривен – в 2023-м;
- 2840 гривен – с января по июль 2024-го;
- 3200 гривен – с июля 2024-го по январь 2025-го;
- 3348 гривен – в 2025-м;
- 3582 гривен – в 2026 году.
"Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", — сказала Жолнович.
Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.
Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.
Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.
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