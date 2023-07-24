Новый возраст выхода на пенсию: украинцам рассказали, чего ждать

В Украине после окончания полномасштабной войны вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста, говорят эксперты и нардепы.

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Повышение пенсионного возраста будет, но уже после войны, твердят эксперты / коллаж фото УНИАН

В Украине после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на представителей профильного комитета Рады.

"До конца войны этот вопрос подниматься не будет", – пояснили нардепы.

Далее, говорят эксперты, есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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Как говорит ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, и сейчас, без изменений пенсионного возраста, украинцев, которые выходят на пенсию и в 65 лет, и в 63 года, много. И будет еще больше. К примеру, в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа. В среднем украинцы, достигающие 60-летия, имеют 32 года трудового стажа. То есть для большинства такое требование выполнить несложно. Но каждый год требования к стажу будут расти, пока он не достигнет 35 лет (по 12 месяцев за год).

"Легче тогда уже вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не мучаться с критериями по стажу. Большинство будет рассчитывать на пенсию в 63 и 65 лет, им будет не хватать стажа", – подытожила Ткаченко.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

В июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Также сообщалось, что украинцы массово судятся за пенсии. Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют вернуть им доплаты, которые отменяют в ПФУ.

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