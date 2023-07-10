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Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты

Юлия Куришко
10 июля 2023, 17:36 обновлено 10 июля, 17:48
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Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ.
Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты
Пенсионеры в Украине могут изменить вид своей пенсии / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что пенсионеры, которые имеют право сразу на несколько видов пенсий, могут получить только одну из них на выбор.

"Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человеку, который имеет одновременно право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по ее выбору", - отметили в ПФУ.

В фонде также подчеркнули, если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсинер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

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Чтобы точно узнать о целесообразности перехода, стоит обратиться в любой сервисный центр ПФУ. Власти предлагают расширить список причин лишения пенсии на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №9453, где предлагается расширить список оснований не выплаты пенсий.

В частности предлагается прекратить выплаты пенсионерам по следующим причинам:

  • временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;
  • если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;
  • если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с ЗУ "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
  • если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;
  • если получатели пенсии не проходили физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Пенсии в Украине

Напомним, что для украинцев запустят новые пенсии. Стало известно, кто сможет получить еще 7 тысяч гривен. В Украине вскоре планируют запустить дополнительный вид пенсии-меценатский. Такую пенсию смогут получить те, кому решит помочь родственник или знакомый.

В июле 2023 года состоится перерасчет пенсий - кто может получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

Украинцы массово судятся за пенсии. Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют вернуть им доплаты, которые отменяют в ПФУ.

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