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"Полная изоляция": Золотарев раскрыл, что будет с Россией после войны

Юлия Куришко
11 июля 2023, 02:10
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Все будет зависеть от Китая, будет ли он использовать Россию в качестве своей ресурсной колонии
'Полная изоляция': Золотарев раскрыл, что будет с Россией после войны
Золотарев спрогнозировал дальнейшую судьбу России / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андрей Залотарев. Во время чата он рассказал, какими будут последствия этой войны для России и ее правящего режима.

"Прежде всего, будет изоляция России. Даже если война будет заморожена или поставлена на паузу, санкции вряд ли будут сняты. И санкционный режим с высокой вероятностью не будет смягчен", - отметил политолог.

Он также добавил, что все будет зависеть от Китая, будет ли он использовать Россию как свою ресурсную колонию. Китай, стремясь быть производственной колонией Запада, активно ищет ресурсные колонии в Африке и России, которая сегодня с колоссальным дисконтом продает нефть и газ. Китай в значительной степени микширует последствия санкций. От него будет зависеть и экономическое будущее России.

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"С другой стороны, Bank of China заблокировал расчеты в юанях с российскими контрагентами. Никому не хочется попадать под вторичные санкции. Можно сколько угодно говорить о конце глобализации, но никто не хочет быть изолированным от технологий и возможностей пользоваться финансовыми инструментами", - пояснил Золотарев.

Он считает, что все это пагубно скажется на экономике Москвы. Падающая экономика тянет вниз и уровень жизни.

"В прошлом году Набиуллина удержала рубль, но сегодня в Москве доллар покупается за сто рублей. И это только начало. Поэтому в долгосрочной перспективе радужного будущего у России нет. Вернуться в те времена, когда и за государство было безобидно, и благосостояние росло в 2000-е, когда нефтедолларовый рост обеспечивал достаточно серьезный рост уровня жизни РФ, невозможно. Это закончилось", - добавил эксперт.

Власть Путина пошатнулась

Напомним, что эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина. Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался.

Путин оказался в неудобном положении из-за решения по "Вагнеру". Диктатор РФ и его подчиненные сейчас в очень неудобном положении из-за решения Путина не наказывать вагнеровцев за мятеж.

Режим Путина упадет до конца 2024-го, Пригожин подготовил компромат. Режим Владимира Путина в стране-агрессоре Российской Федерации можно свергнуть только вооруженными усилиями, договоренности не сработают, считает Цезарь.

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новости России война в Украине Андрей Золотарев
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