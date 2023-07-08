Режим Путина рухнет к концу 2024-го, Пригожин подготовил компромат – Цезарь

Правящий режим Владимира Путина в стране-агрессоре России можно свергнуть только вооруженными усилиями, договоренности не сработают, считает Цезарь.

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Мятеж Пригожина показал, насколько слаб режим Путина - Цезарь / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Режим Владимира Путина в стране-оккупанте России рухнет уже к концу 2024 года. Мятеж ЧВК Вагнер и Пригожина, который избежал наказания из-за компромата на Путина, продемонстрировал предпосылки к таким событиям. Об этом заявил представитель Легиона Свобода России Максимилиан Андронников с позывным Цезарь.

В интервью The Guardian он рассказал о том, что свержение режима Путина возможно только силовыми методами. Согласно его прогнозу, вертикаль главы Кремля рухнет уже к концу 2024 года.

По мнению Цезаря, предпосылкой к подобному развитию событий стал мятеж ЧВК Вагнер и Пригожина – два города-миллионника были взяты ими без какого-либо особого сопротивления, после чего они абсолютно серьезно собирались идти на Москву.

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Как полагает боец, Пригожин сумел избежать наказания, поскольку у него есть серьезный компромат на Путина.

"Я не уважаю Пригожина. У него и Путина одинаковые ценности. Пригожин более харизматичен и импонирует ультрапатриотам, которые хотят бороться до конца. Они думают, что более жесткие методы принесут им победу. Это нереально", - подчеркнул Максимилиан Андронников.

Военный мятеж Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер 23 июня обвинил Министерство оккупантов РФ в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. После этого Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной ЧВК на Москву, чтобы разобраться с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

На следующий день, 24 июня, ЧВК Вагнер захватила Ростов. Мятежники взяли под свой контроль весь Южный военный округ. Наемники сбили несколько вертолетов ВКС РФ, которые пытались нанести по ним удары.

После этого Пригожин отправил свои колонны уже на Москву. Однако до столицы страны-оккупанта РФ мятежники не дошли – Пригожин по итогам переговоров с директором Беларуси Лукашенко развернул свои колонны обратно. В результаты было принято решение об отъезде Пригожина и части группировки Вагнер в Беларусь.

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