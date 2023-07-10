УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

Юлия Куришко
10 июля 2023, 10:03 обновлено 10 июля, 10:06
12
Процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался.
Владимир Путин, Андрей Золотарев
Золотарев объяснил, почему власть Путина закончится в 2024 году / коллаж: Главред, фото: Главред, скирншот: видео Telegram

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Во время чата он рассказал, почему 2024-й станет последним годом Путина у власти.

"Моя уверенность основывается на том, что пригожинский мятеж раскрыл институциональную несостоятельность и слабость. И это коллективный Путин персонально Владимиру Путину может предъявить. За этим стоят сотни миллиардов долларов личного состояния. Поэтому, возможно, последует кастинг преемников. Да и пребывание у власти не все решает - можно же быть, как английская королева, то есть царствовать, но не править", - пояснил политолог.

Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался. Поэтому велики шансы на то, что 2024 год может стать последним годом пребывания Путина у власти, даже если он еще на определенное время задержится в Кремле.

видео дня

"Нужно внимательно следить за фигурами тех, кто тусуется за спиной у Путина. Именно там в ближайшее время начнет выныривать его преемник", - отметил эксперт.

Власть Путина пошатнулась

Напомним, что Путин оказался в неудобном положении из-за решения по "Вагнеру". Диктатор РФ и его подчиненные сейчас в очень неудобном положении из-за решения Путина не наказывать вагнеровцев за мятеж.

Режим Путина упадет до конца 2024-го, Пригожин подготовил компромат. Режим Владимира Путина в стране-агрессоре Российской Федерации можно свергнуть только вооруженными усилиями, договоренности не сработают, считает Цезарь.

ФСБ осенью может устроить переворот. В России готовится дворцовый переворот, и уже в 2024 году Путин потеряет власть, считает политический аналитик Андрей Золотарев.

Больше интересных новостей:

новости России война в Украине Владимир Путин Андрей Золотарев
Реклама

Главное за день

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

10:03 Политика
РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненых

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненых

09:06 Украина
Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:07

Три сценария: что говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении - ВВС

10:03

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

09:57

Головоломка для сообразительных: уберите 2 спички, чтобы исправить уравнение

09:38

Выпуклые чёрточки на клавишах А и О сделали не случайно: зачем они нужны

09:06

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненыхФото

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковЭксклюзив

08:56

Как не переплачивать за электричество: в "Укрэнерго" назвали простой способ

08:50

Что скрывают бармены: зачем в коктейле 2 трубочки

08:08

Путин вызывал Пригожина в Кремль "на ковер" после провала мятежа — СМИ

Реклама
08:08

"Это НАТО не готово принять Украину": Волкер набросился с критикой на Байдена

07:16

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, которую практически невозможно разгадать: нужно найти журавля на картинке

06:54

Может ли Запад пойти на заморозку войны?мнение

06:45

Что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем: объяснение языковедаВидео

06:43

Какой сегодня праздник и поздравление с Днем ангела 10 июля

06:30

РФ ночью атаковала Николаев ракетой С-300: удар нанесли по объекту инфраструктуры

04:00

"Москве станет не до Крыма": Золотарев назвал условие сдачи Россией полуостроваВидео

02:05

Трансгендерная женщина впервые поедет на конкурс "Мисс Вселенная" от Нидерландов

01:35

"Три узловые точки": политолог назвал территории, за которые РФ будет воевать сильнее всегоВидео

00:55

Продюсер Поляковой высказался про Каменских, которая поет за границей на русском

Реклама
00:15

Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым - ЗолотаревВидео

09 июля, воскресенье
23:31

Байден мог закончить войну за 5 минут, но Украина на это не пошла бы - Зеленский

22:50

"В выход на границы 1991 года не верю": политолог анонсировал "зраду" в октябреВидео

22:35

Фаворит Холостячки Огневич после гей-свадьбы готовится стать отцом

22:07

"Много людей могут поддержать": Зеленский допустил мятеж или революцию в России

21:34

В НАТО срочно согласовывают пакет гарантий безопасности для Украины - Politico

21:11

У оккупантов РФ в Мелитопольском районе прогремел взрыв: опубликованы кадрыВидео

20:46

Путин подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник - экс-сотрудник КГБ

20:43

Зачем 11 июля нужно принести в дом крапиву: приметы и что нельзя делать

20:23

Проблему водоканалов переложили с больной на здоровую головумнение

20:16

Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС

20:12

Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

19:41

Скандал на весь СССР: за что возненавидели Эдиту Пьеху

19:32

Возвращение защитников Мариуполя: Лавров в бешенстве "наехал" на Турцию

19:31

Зеленский пока не решил, поедет ли на саммит НАТО, у Киева есть условие – Кабмин

18:39

"За что ребята гибнут": блогерша Верба похвасталась новой машиной за 10 млн грн

18:18

Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

18:09

В ВСУ рассказали, какой позывной у Валерия Залужного

17:47

Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

17:30

Выпали все волосы и стал лысым: в РФ рассказали о болезни Филиппа Киркорова

Реклама
17:22

"Валюха из Сватов" грязно выругалась в адрес Анны Кошмал

17:19

Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

16:43

Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС и срочно отправила туда Росгвардию

16:29

Убийца техники или спасительное средство: можно ли чистить стиралку лимонной кислотой

16:29

Война в Украине может заморозиться осенью и появится дефицит оружия - ЗолотаревВидео

16:08

Ошеломляют добротой: 3 знака зодиака, у которых большое сердце

16:06

Все в черном дыму: в Киеве мощный пожар на АЗС, много пострадавшихФотоВидео

15:54

Украина будет "тонуть": синоптик предупредил об атаке мощных ливней с градом и шквалами

15:54

Крах башен Кремля: эксперт назвал 4 региона, которые могут пойти на бунт в РФ

15:44

"Право на отсрочку кардинально изменилось": кого могут повторно мобилизовать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять