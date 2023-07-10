"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

Процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался.

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Золотарев объяснил, почему власть Путина закончится в 2024 году / коллаж: Главред, фото: Главред, скирншот: видео Telegram

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Во время чата он рассказал, почему 2024-й станет последним годом Путина у власти.

"Моя уверенность основывается на том, что пригожинский мятеж раскрыл институциональную несостоятельность и слабость. И это коллективный Путин персонально Владимиру Путину может предъявить. За этим стоят сотни миллиардов долларов личного состояния. Поэтому, возможно, последует кастинг преемников. Да и пребывание у власти не все решает - можно же быть, как английская королева, то есть царствовать, но не править", - пояснил политолог.

Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался. Поэтому велики шансы на то, что 2024 год может стать последним годом пребывания Путина у власти, даже если он еще на определенное время задержится в Кремле.

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"Нужно внимательно следить за фигурами тех, кто тусуется за спиной у Путина. Именно там в ближайшее время начнет выныривать его преемник", - отметил эксперт.

Власть Путина пошатнулась

Напомним, что Путин оказался в неудобном положении из-за решения по "Вагнеру". Диктатор РФ и его подчиненные сейчас в очень неудобном положении из-за решения Путина не наказывать вагнеровцев за мятеж.

Режим Путина упадет до конца 2024-го, Пригожин подготовил компромат. Режим Владимира Путина в стране-агрессоре Российской Федерации можно свергнуть только вооруженными усилиями, договоренности не сработают, считает Цезарь.

ФСБ осенью может устроить переворот. В России готовится дворцовый переворот, и уже в 2024 году Путин потеряет власть, считает политический аналитик Андрей Золотарев.

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