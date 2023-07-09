Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС и срочно отправила туда Росгвардию

Российские оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции.

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Оккупанты продолжают минировать ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, Радио Свобода / PlanetLab

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о реакции страны-агрессора России на высветление карты минирования россиянами Запорожской АЭС.

"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят - возможно, у них проблемы со зрением - каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", - об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона "Єдині новини".

В ГУР отмечают, что карта передает минно-взрывные заграждения, кроме того, заметна еще заминированная техника, грузовики со взрывчаткой на территории станции и тому подобное, в то же время минирование продолжается.

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"Срочно представители Росгвардии - именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции - выехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут составлять для нас каких -то тайн", - сказал Юсов.

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что коллаборанты и работники "Росатома" бегут с Запорожской АЭС. Сейчас в оккупированном Энергодаре находится около шести тысяч работников ЗАЭС, которые находятся в заложниках российских террористов.

На крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные "объекты". Сервис Planet Labs на снимках зафиксировал появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС.

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС. На захваченной Запорожской АЭС находятся около 500 российских оккупантов с тяжелой военной техникой, рассказал президент Владимир Зеленский.

Если РФ взорвет ЗАЭС, Украина все узнает за несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках российских оккупантов, сказал президент государственной компании Энергоатом Петр Котин.

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