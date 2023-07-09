Украина будет "тонуть": синоптик предупредил об атаке мощных ливней с градом и шквалами

С 10 июля в Украине возможны шквалы, 15 – 20 м/с, грозы и сильные ливни.

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Погода в Украине на неделю / pixabay

Погода в Украине в июле очень переменчивая. Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, июль в нынешнем году начался с проливных дождей и ряда опасных явлений погоды, которые привели к экономическому ущербу и даже человеческим жертвам в отдельных областях.

"Подобная тенденция сохранится и на новой неделе с 10 по 16 июля", - говорит синоптик, передает meteoprog.

Погода на неделю в Украине

В понедельник, 10 июля, ночью в Украине без существенных осадков, днём в северных и центральных областях кратковременные дожди с грозами, местами шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +21…+26 °С, в южной части +27…+29 °С.

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Во вторник, 11 июля, ночью без существенных осадков, днём на Севере Левобережья, а также в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. При грозах возможны шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +19…+24 °С; в южных областях ночью +12…+17 °С, днём +22…+27 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

В среду, 12 июля, дожди пройдут в южных областях, днём также местами в восточной части. На остальной части страны без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +22…+27 °С, на Севере Левобережья +18…+23 °С.

В четверг, 13 июля, в западных областях, днём также местами в центральных и северных регионах пройдут дожди с грозами, в западной части днём местами сильные осадки. Ветер западный / юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12…+17 °С, на побережье морей до +22 °С; днём +23…+28 °С, в центральных и южных областях +29…+34 °С.

В пятницу, 14 июля, ночью в западных, центральных и северных областях пройдут дожди, местами сильные. Днём осадки сместятся на Север Левобережья страны. Местами грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +16…+21 °С, днём +24…+29 °С, в северных и местами центральных регионах +18…+23 °С.

Погода на выходные 15-16 июля

В субботу, 15 июля, на Севере Левобережья сохранится неустойчивая дождливая погода, на остальной части страны существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в восточной части местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +24…+29 °С, на юге до +31 °С.

В воскресенье, 16 июля, ночью без осадков, днём в северных и восточных областях небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +25…+30 °С, на юге до +33 °С.

Карта погоды / meteoprog

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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