Ударит сильнейшее пекло: синоптики предупредили о мощной атаке жары в Украине

Погода в Украине в ближайшие выходные будет очень жаркой. Как прогнозирую синоптики, после относительно прохладной погоды 17-18 июня будут летними и преимущественно солнечными.
Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в Facebook сообщил, что "особенностью первой половины июня были холодные выходные со среднесуточными температурами 14-15°, что ниже нормы на 5-6º и соответствовали значениям середины сентября".
"А вот ближайшие выходные будут летними и преимущественно солнечными! Скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, усиливает свое влияние на центральную Украину, в то же время продолжает блокировать перемещение контрастных атмосферных фронтов, которые "зависли" над западом и востоком Украины, обуславливая там ливневые дожди", — пишет Постригань.
По его прогнозу, летняя спокойная погода с высокими дневными градусами удержится и в начале новой недели, но со среды, 21 июня, в день летнего солнцестояния погода изменится.
Температура воздуха на выходные
- на западе - ночью 11-16°, днем 19-24°;
- в Карпатах - ночью 9-14 °, днем 12-17 °;
- на востоке (Донецкая и Луганская области) - ночью 14-19°, днем 20-25°;
- остальная территория - ночью 14-19°, днем 25-30°.
Смотрите видео о том, каким будет лето в Украине:
Погода в Украине
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с середины июня почувствуется существенное потепление.
По ее словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.
Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.
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