Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

В первой половине недели пройдут дожди, местами в сопровождении гроз, но к концу новой недели ворвется жара, прогнозируют синоптики.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине резко изменилась 10 июня. Мощные ливни, град, похолодание атаковали Украину.

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в июне среднемесячная общая температура по территории страны будет на один-полтора градуса выше нормы.

"И, как правило, лето всегда контрастно. Те же кратковременные дожди могут за день или полчаса "вылить" месячную норму. Поэтому неравномерное распределение осадков является обычным для лета. Но даже в этом году, если июнь и июль на 1-1,5 градуса будут выше нормы, то в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше нормы", - говорит Наталья Птуха.

Погода на неделю с 12 по 18 июня

"В первой половине недели пройдут дожди, местами в сопровождении гроз. Кроме того, усилится ветер преимущественно северо-восточной четверти. Во второй половине недели погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. Температурный фон в течение недели окажется близким к норме, хотя в отдельные дни из-за плотной облачности дневной прогрев может быть ослабленным", - говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.com.

Погода в Украине на 2 недели / meteoprog.com

В понедельник, 12 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в Приазовье с грозами. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +7…+12 °С, днём +9…+14 °С. На остальной части страны ночью +13…+18 °С, днём +16…+21 °С, местами +25…+27 °С.

Во вторник, 13 июня, дожди ожидаются в западных и южных областях, на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит в западных областях +5…+10 °С, на остальной территории +11…+17 °С; днём максимальные значения окажутся в пределах +15…+20 °С, в центральных и южных областях +22…+27 °С.

В среду, 14 июня,дожди ожидаются в западных, южных и восточных областях. В центральных и северных регионах страны преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 °С, днём +21…+26 °С.

В четверг, 15 июня, дождливая и облачная погода сохранится в большинстве регионов Украины. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °С, днём +24…+29 °С, на севере Левобережья +18…+23 °С.

В пятницу, 16 июня, ночью без существенных осадков, днём в западных и местами восточных областях кратковременные дожди, на западе местами грозы, град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +25…+30 °С, на востоке около +20 °С.

Погода в Украине на выходные 17-18 июня

В субботу, 17 июня, на юго-востоке и на крайнем западе Украины продут дожди, в других регионах страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.

В воскресенье, 18 июня, преимущественно без осадков, только в Крыму и на крайнем западе Украины пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +24…+29 °С.

Смотрите видео о том, каким будет лето в Украине:

Погода в Украине

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в ближайшие трое суток, в течение 11 – 13 июня, в Украине будут идти кратковременные дожди, грозы и сильный град.

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