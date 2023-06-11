Похолодание будет сильнейшее: Украину накроет мощный циклон и завалит градом

Украину ждет похолодание до +7 градусов и серьезные осадки.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине будет очень неприятной в середине июня. Как сообщают синоптики, кое-где температура опустится до 7 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в ближайшие трое суток, в течение 11 – 13 июня, в Украине будут идти кратковременные дожди, грозы и сильный град.

В понедельник, 12 июня, в западных, Житомирской, Винницкой областях местами сильный дождь.

Во вторник, 13 июня, в большинстве северных и центральных областей уже без осадков.

Заметим, что по словам синоптиков, порывы ветра 11 – 12 июня будут кое-где достигать 15 – 20 метров в секунду.

"Температура ночью +11...+19. На Западе и Севере страны 12 – 13 июня +7…+13. Днем +16..+25, в западных областях местами +10...+15 градусов", – отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине на 2 недели / meteoprog.com

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Погода в Украине

По данным синоптиков, на выходных местами грозы и шквалы 15 – 20 м/с пройдут в Украине.

В воскресенье, 11 июня, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С.

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