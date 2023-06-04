Несется дикий шторм: Украину резко накроет похолодание с градом и ливнями

Украину будет заливать дождями, резко похолодает и ворвется шторм с градом.

https://glavred.info/synoptic/nesetsya-dikiy-shtorm-ukrainu-rezko-nakroet-poholodanie-s-gradom-i-livnyami-10475479.html Ссылка скопирована

Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в начале июне резко испортилась. В результате прохождения контрастного холодного фронта 3 июня, температура воздуха существенно снизилась.

"Воздушная масса скандинавского происхождения распространилась по всей территории нашей страны. Она же будет определять погоду в первой половине новой недели. Поэтому температурный режим останется ниже нормы, особенно в ночные часы. Дожди с грозами ожидаются преимущественно в западных и северных областях, а в конце недели распространятся на большую часть Украины", - сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на неделю с 5 по 11 июня

В понедельник, 5 июня, ожидается погода без существенных осадков по всей территории Украины, за исключением Сумской области и Буковины, где днём местами пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с; в Приазовье и на крайнем востоке северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +19…+24 °С.

Во вторник, 6 июня, местами в западных областях днём ожидается небольшой дождь, на остальной части страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, на востоке +5…+10 °С; днём +21…+26 °С.

Читайте такжеЗачем 5 июня пересматривали все деньги в кошельке: приметы и что запрещено делать после Троицы

В среду, 7 июня, в западных областях, днём также в Киевской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной части Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +22…+27 °С, в западных областях +16…+21 °С.

В четверг, 8 июня, сохранится неустойчивая и дождливая погода с грозами в западных областях. На остальной части территории Украины переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +23…+28 °С.

В пятницу, 9 июня, в Украине без существенных осадков, только на крайнем севере страны, а также в западных областях пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +23…+28 °С, на юге до +30 °С.

Карта погоды / скриншот

Погода на выходные 10-11 июня

В субботу, 10 июня, в большинстве областей Украины погода испортится: пройдут умеренные, в Крыму значительные дожди. Местами грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.

В воскресенье, 11 июня, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С.

Прогноз погоды в Украине - карта / meteoprog.com

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

Читайте также: