Налетят шквалы и ливни: синоптики рассказали, какие регионы Украины поплывут

Ночью в Украине температура воздуха будет 10-15 тепла. Днем столбики термометров покажут +23-28°.

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Погода в Украине на 2 июня / Коллаж Главред, фото, pixabay

Погода в Украине будет дождливой, с грозами и шквалами. Как сообщают синоптики, 2 июня будут бушевать шквалы в некоторых регионах.

По данным Укргидрометцентра, 2 июня на Приазовье местами будет небольшой дождь. В западных, северных и Винницких областях — кратковременные дожди, местами еще и грозы. На остальной территории осадков не ожидается. Днем на западе страны местами будут шквалы 15-20 м/с.

Ночью в Украине температура воздуха будет 10-15 тепла. Днем столбики термометров покажут +23-28°. Несколько ниже будет температура воздуха на крайнем западе страны — 19-24° тепла.

В Киеве переменная облачность. Во второй половине дня прогнозируется кратковременный дождь. Местами – грозы.

Погода на выходные

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют резко снижение температуры в первые выходные лета.

По прогнозу синоптиков, стоит ожидать всего +17 +19 градусов тепла.

Карта погоды на 10 дней в Украине / meteoprog

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют +10-15 °. Днем температура воздуха поднимется до 23-28 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +13-15°, а днем — около 26-28° тепла.

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Погода на лето 2023

Метеоролог Вазира Мартазинова не исключает, что в начале июня в Украине возможно похолодание. Она прогнозирует начало настоящего лета со второй половины июня.

Также о жарком лете предупреждает народный синоптик Владимир Деркач. Он прогнозирует новые температурные рекорды.

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