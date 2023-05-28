Пекло наступает: синоптики рассказали, где начнется атака мощной жары

В понедельник, 29 мая, ночью осадков в Украине не ожидается. Синоптики обещают жарищу.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в июне будет более жаркой, чем обычно. Как сообщает Укргидрометцентр, средняя месячная температура предполагается на уровне 18-23 тепла, в горах будет 15-19, что на 1-1.5 градусов выше нормы.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 49-90 мм, в Карпатах и Прикарпатье ожидается 117-171 мм, что в пределах нормы.

Погода на неделю с 29 мая по 4 июня

"На протяжении новой недели в нашей стране будет преобладать преимущественно антициклональный тип атмосферной циркуляции, то есть поле повышенного давления. Поэтому, погодные условия ожидаются довольно стабильными без резких колебаний температуры и значительных осадков", - рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 29 мая, ночью осадков в Украине не ожидается, днём в южной части, на Донбассе и в Карпатском регионе пройдут небольшие, местами умеренные дожди в сопровождении гроз. На остальной территории страны будет сухо. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит: в западных и северных областях +5…+10 °С, на остальной территории +11…+16 °С. Днём воздух прогреется до +19…+24 °С, в южной части +23…+28 °С.

Во вторник, 30 мая, в южной и восточной части страны (кроме Одесской области) ожидаются дожди с грозами, днём также на крайнем западе начнутся осадки. В остальных регионах страны сухо. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, в южных и восточных областях +10…+15 °С; днём +20…+25 °С, на севере Левобережья +17…+22 °С.

В среду, 31 мая, ночью небольшие дожди возможны на крайнем востоке и в Черниговской области, днём в центральных и южных областях пройдёт небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северный / северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С, на юге до +26 °С.

В четверг, 1 июня, грозовые дожди накроют север Левобережья страны, на остальной части Украины преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +18…+23 °С.

В пятницу, 2 июня, в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях днём местами пройдут небольшие дожди в сопровождении гроз. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +21…+26 °С.

В субботу, 3 июня, дожди ожидаются в западных областях, днём также в северных и центральных регионах. Возможны отдельные грозы и шквалистое усиление ветра до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 °С, днём +22…+27 °С.

В воскресенье, 4 июня, в Украине осадков не предвидится, только днём в западной части пройдут грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, на юге +12…+17 °С; днём +22…+27 °С.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на лето 2023

Метеоролог Вазира Мартазинова не исключает, что в конце мая – начале июня в Украине возможно похолодание. Она прогнозирует начало настоящего лета со второй половины июня.

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Также о жарком лете предупреждает народный синоптик Владимир Деркач. Он прогнозирует новые температурные рекорды.

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