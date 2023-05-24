Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном граде

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень переменчивой. Как прогнозируют синоптики, в большинстве регионов могут быть грозы, шквалы и град.
В Укргидрометцентре отмечают, что в четверг, 25 мая, местами столбики термометров покажут +26.
Ночью на Левобережье, юге страны, в Карпатах и Закарпатье кратковременные дожди и грозы. Объявлен I уровень опасности. Днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью столбики термометров покажут 11-16 градусов тепла. Несколько прохладнее в ночное время будет в западных областях — всего +8-13. Днем в Украине воздух прогреется до +21-26.
В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +5-10, а днем +13-18.
25 мая в регионе переменная облачность. Местами в области днем небольшой кратковременный дождь. Скорость северного ветра 5-10 м/с.
Ночью в Киевской области температура воздуха будет 11-16 тепла, а днем — 21-26 выше нуля.
В Киеве ночью столбики термометров покажут +13-15, а днем воздух прогреется до +26.
Потепление на Земле
Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.
"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.
Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче.
Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:
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