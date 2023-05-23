Резко придет похолодание: к концу мая погода в Украине моментально изменится - синоптик

Украину атакуют грозы и штормовой ветер. Синоптики прогнозируют незначительное похолодание.

https://glavred.info/synoptic/rezko-pridet-poholodanie-k-koncu-maya-pogoda-v-ukraine-momentalno-izmenitsya-sinoptik-10472536.html Ссылка скопирована

Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине к концу мая будет очень нестабильной. Как говорят синоптики, ближайшее время резкого потепления ждать не стоит – на большинстве территорий Украины возможны грозы, а иногда даже град.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха на Facebook пишет, что в ближайшие три дня в Украине, кроме западных областей, возможны кратковременные дожди, местами грозы, град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов, а на западе – от 6 до 12 градусов. Днем термометры покажут от 20 до 26 градусов.

видео дня

Синоптик подчеркнула, что через Левобережье по большей части территорий нашего государства будет пролегать размытый атмосферный фронт.

"Из-за того, что воздушные потоки все же будут иметь немного северную составляющую, интенсивно температура меняться или резко повышаться не будет", — рассказала Наталья Птуха.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Карта погоды / meteoprog.com

Потепление на Земле

Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

Читайте также: