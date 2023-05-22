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Украину зальет дождями: синоптики предупредили о сильнейшем шторме и грозе

Мария Тупик
22 мая 2023, 20:35 обновлено 22 мая, 21:11
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В Украине, кроме западных областей ожидаются кратковременные дожди. При этом местами прогнозируются грозы.
погода, погода в украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине 23 мая ожидается дождливой и местами с грозами.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, в большинстве областей температура воздуха в течение дня будет колебаться от +20 до +25 градусов.

На северо-востоке и на побережьях морей местами от +18 до +21 градуса.

видео дня

"Дожди, кое-где с грозами, предполагаются завтра повсюду, кроме западных областей (там преимущественно солнечно, только в Карпатах вероятность небольших осадков)", - отметила Диденко.

В Киеве во вторник возможны местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет находиться в пределах +22...+23 градусов.

Также синоптик отметила, что температура воды в Днепре составляет около 16-17 градусов, в малых водоемах – чуть выше.

Погода на неделю

В Укргидрометцентре сообщают, что в Украине всю неделю будет штормовой ветер. По прогнозу синоптиков, до пятницы ожидается неустойчивая погода.

Так, в Украине, кроме западных областей ожидаются кратковременные дожди. При этом местами прогнозируются грозы.

Также в Украине местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, а в западной части +6 +12 градусов. При этом температура днем составит +20 +26 градусов.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Потепление на Земле

Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

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