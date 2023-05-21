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Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнце

Мария Тупик
21 мая 2023, 16:26 обновлено 21 мая, 16:39
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В Киеве 22 мая будет теплая и сухая погода. Температура воздуха до 24 градусов тепла.
Погода, погода в Украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине с понедельника, 22 мая, ожидается теплая, однако в некоторых регионах возможны кратковременные грозы.

Синоптики Наталья Диденко сообщает, что в понедельник в большинстве регионов температура воздуха будет +19 +24 градуса.

Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях, в южной части, в центре, кроме Винницкой области, и в Сумской области. В то время как в западных областях и большинстве северных будет преобладать сухая погода.

видео дня

В Киеве 22 мая будет теплая и сухая погода. Температура воздуха до 24 градусов тепла.

"Дожди в ближайшее время будут идти на Левобережье. К северу и западу осадки присоединятся 24-25 мая. Дожди будут носить кратковременный и локальный характер, как это часто бывает летом. Не пугайтесь, учащаются грозы. Каштаны еще цветут, весна продолжается, несмотря на официальное объявление", - подчеркнула Наталья Диденко.

Карта погоды
Карта погоды / meteoprog

Потепление на Земле

Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

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