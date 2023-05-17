В Украину несется рекордная жара: синоптики назвали даты

Погода в Украине ожидается дождливой и с грозами. Как сообщают синоптики, на западе стоит ожидать сильных осадков.
При этом, на остальных территориях погода будет солнечной и теплой.
В Укргидрометцентре прогнозируют, что в Волынской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновицкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Погода на 18 мая
- на западе температура будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +17 до +26 днем;
- на севере температура будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +24 до +26 днем;
- на юге температура будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +20 до +26 днем;
- на востоке температура будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +24 до +26 днем.
В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет составлять от +11 до +13, а днем - от +24 до +26 градусов. Без осадков.
Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:
Погода на выходные 20-21 мая
На выходные, 20 – 21 мая, местами в Украине ожидаются небольшие дожди, преимущественно в дневное время.
Ветер северо-восточной четверти, 5 – 10 м/с. Температура в ночное время +10…+15, днём воздух прогреется до +22…+28.
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