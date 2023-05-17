В Украину несется рекордная жара: синоптики назвали даты

Синоптики предупредили, что в Украину ворвется резкая жара, но некоторые регионы будет заливать дождями.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-nesetsya-rekordnaya-zhara-sinoptiki-nazvali-daty-10471066.html Ссылка скопирована

Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине ожидается дождливой и с грозами. Как сообщают синоптики, на западе стоит ожидать сильных осадков.

При этом, на остальных территориях погода будет солнечной и теплой.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в Волынской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновицкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

видео дня

Погода на 18 мая

на западе температура будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +17 до +26 днем;

на севере температура будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +24 до +26 днем;

на юге температура будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +20 до +26 днем;

на востоке температура будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +24 до +26 днем.

В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет составлять от +11 до +13, а днем - от +24 до +26 градусов. Без осадков.

Карта погоды / meteoprog.com

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

Погода на выходные 20-21 мая

На выходные, 20 – 21 мая, местами в Украине ожидаются небольшие дожди, преимущественно в дневное время.

Ветер северо-восточной четверти, 5 – 10 м/с. Температура в ночное время +10…+15, днём воздух прогреется до +22…+28.

Читайте также: