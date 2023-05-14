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Будем плавать: Украину накроет мощный гром с ливнями и дикая жара

Мария Тупик
14 мая 2023, 16:23 обновлено 14 мая, 16:33
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Столбики термометров в Украине с 15 по 21 мая покажут ночью в среднем +8 +13 градусов, а днем +20 +27 градусов.
погода, погода в украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине с 15 мая немного изменится. Как сообщают синоптики, в отдельных регионах стоит ждать сильный штормовой ветер, грозы и дожди.

Синоптики Укргидрометцентра в Facebook отмечают, что ночью в Карпатском регионе, а днем во всех западных областях будут кратковременные дожди, а местами ожидаются грозы. Кроме того, на западе прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

На остальной территории нашей страны облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

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Столбики термометров покажут ночью в среднем +8 +13 градусов, а днем +20 +25 градусов. На крайнем западе днем ожидается +16 +19 градусов.

В Карпатах ночью температура воздуха будет в пределах +3 +8 градусов. Днем потеплеет до +9 +14 градусов.

Погода на 15 мая в Киеве

В Киеве переменная облачность, но без дождей. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет ночью +11 +13 градусов, а днем потеплеет до +22 +24 градусов.

Погода на неделю с 15 по 21 мая

"До конца второй декады мая потепление в нашей стране продолжится. Преобладать будет поле повышенного атмосферного давления за исключением западных областей, где циклоническая деятельность и атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей в сопровождении гроз, а температурный фон окажется немногим ниже, по сравнению с остальной территорией страны", - сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Во вторник, 16 мая, небольшие дожди, местами в сопровождении гроз ожидаются в западных, северных и Харьковской областях. Ветер переменных направлений, 5 – 10 м/с, при грозах местами порывистый. Температура воздуха в ночное время +8…+13, днём +21…+26.

В среду, 17 мая, благодаря влиянию антициклона с северо-востока, в Украине осадков не предвидится. Только в западных областях атмосферный фронт с юга станет причиной умеренных, местами значительных дождей; местами возможен град и шквалы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10…+15, днём +22…+27, в западной части +19…+24 .

В четверг, 18 мая, в западных областях сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. В других регионах Украины осадков не ожидается. Ветер восточный / юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15, днём +22…+27.

В пятницу, 19 мая, небольшие кратковременные дожди пройдут в западных и местами северных областях, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер восточный, 5 - 10 м/с, в Крыму и Приазовье днём отдельные порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+16, днём +22…+27.

Погода на выходные 20-21 мая

На выходные, 20 – 21 мая, местами в Украине ожидаются небольшие дожди, преимущественно в дневное время. Ветер северо-восточной четверти, 5 – 10 м/с. Температура в ночное время +10…+15, днём воздух прогреется до +22…+28.

Карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

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