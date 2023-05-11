Несется мощная жара: синоптики назвали дату атаки жарищи в Украине

По словам начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Вячеслава Билыка, синоптическая ситуация начнет улучшаться уже до конца текущей недели.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и весенней. Как отмечают синоптики, уже завтра 12 мая в Украине будет без дождей.

Синоптики Укргидрометцентра в Facebook прогнозируют, что днем в некоторых областях ожидается потепление, а ночью без заморозков.

По всей Украине 12 мая переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

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Кратковременные дожди возможны только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской области. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет в среднем +2 +7 градусов, на побережье морей и на Закарпатье до +10. Днем столбики термометров покажут +15 +20 градусов.

В Карпатах ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем +7 +12.

В Киеве будет облачно с прояснениями, но дождей не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется до +18 +20 градусов.

Карта погоды / meteoprog.com

Потепление в Украине до +25

По словам начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Вячеслава Билыка, синоптическая ситуация начнет улучшаться уже до конца текущей недели.

Заморозки прекратятся в четверг, также не будет морозов ночью. С 15-17 мая в Украине будет летняя дождливая погода. Температура воздуха будет постепенно подниматься: от 12-17 до 20-25 градусов тепла.

"После 16-17 мая, начиная с 15 мая, будет сезон летних кратковременных дождей с грозами", - отметил Билык, пишет ТСН.

Смотрите видео о том, какой будет весна в Украине:

Погода на май в Украине

Погода в Украине в мае будет невероятно жаркой. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

По прогнозу метеорологов сайта meteoprog.com, в мае в Киеве и других областях Украины ожидается "летняя" погода. Температура воздуха преимущественно будет выше +20 градусов, дождливых дней ожидается немного.

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