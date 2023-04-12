Синоптик рассказала, когда в Украину налетит настоящая жара

В воскресенье на Пасху в столице прогнозируется всего до 15 градусов тепла. Снег стоит ожидать разве что в Карпатах.

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Погода в Украине / УНИАН

Погода в Украине на Пасху будет ветреной, дождливой и холодной. Как говорят синоптики, уже с понедельника, 17 апреля, установится сухая и теплая погода.

"У нас в субботу и воскресенье, 15-16 апреля, будут еще дожди. Особенно это западные, северные области, то есть более правобережная часть Украины. А дальше с 17 числа постепенное прекращение дождей. И может быть дней пять погода без осадков благодаря антициклону", - сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Погода на Пасху 2023 в Украине

В субботы, 15 апреля, во второй половине дня ожидается небольшой дождь, который будет идти всю ночь.

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В воскресенье на Пасху в столице прогнозируется до 15 градусов тепла без осадков.

Когда в Украине ждать потепление

В ближайшие две недели холодов в Украине не ожидается, а с 17 апреля "это уже не морозы, а заморозки". По ее словам, снега в Украине стоит ожидать разве что в Карпатах.

Кто такая Наталья Голеня Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.

Синоптик сообщила, что на следующей неделе ночью температура будет плюсовой - от 2 до 8 градусов тепла.

Относительно дождливой погоды в течение апреля 2023 года Голеня отметила, что обычно в этом месяце осадков немного.

"Но уже второй или третий год выпадает норма или больше", - сказала она.

Ранее синоптики обещали погоду в Украине с сюрпризами. По прогнозу, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что до 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

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