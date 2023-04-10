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В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - карта

Мария Тупик
10 апреля 2023, 19:56 обновлено 10 апреля, 20:36
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По данным синоптика, завтра в течение дня только +9...+12 градусов, разве что в Крыму и Приазовье до +14 градусов.
Погода в Украине, погода
Погода в Украине / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни будет необычной, поскольку холоднее всего будет на юге. Дожди ожидаются в центре и юге Украины.

"11 апреля будет необычным. Потому что самой холодной (или самой прохладной) ожидается погода в южной части, которая традиционно должна быть самой теплой", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра в течение дня только +9...+12 градусов, разве что в Крыму и Приазовье до +14 градусов.

видео дня

"На остальной территории Украины днем во вторник +12...+16 градусов, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9...+12 градусов", - добавила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

При этом дожди завтра пройдут в южной части, вечером 11 апреля "подтянутся" к центральным областям.

"Немного покапает на западе, но не существенно. На остальной территории Украины - без осадков", - добавила она.

В Киеве 11 апреля температура воздуха порадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет.

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Погода на Пасху

"На Пасху в Украине ночью ожидается +5...+9 градусов, свежо, думайте, что одеть красивое потеплее, днем 16 апреля предполагается +9...+12 градусов", - рассказала она.

Диденко добавила, что дожди, при этом более вероятны только в западных областях.

По прогнозу синоптиков, настоящая жара будет уже в третьей декаде апреля. Можно ждать +20 и много солнца.

карта погоды
карта погоды / meteoprog.com

Ранее синоптики обещали погоду в Украине с сюрпризами. По прогнозу, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

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