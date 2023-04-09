Ударит сильная жара: синоптики рассказали, какой будет погода перед Пасхой

Погода в Украине на будущей неделе будет не совсем радостной. Уже 16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник - Пасху. Синоптики рассказали, какая будет погода всю Страстную неделю.
Как говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, несколькими днями ранее, 13–14 числа, временами возможны небольшие дожди.
В Страстную пятницу 14 апреля в северных регионах и в целом в Украине существенных осадков не ожидается.
"13 – 17 апреля ночью 4–10 градусов тепла. Днем 14–17 апреля +11...+17 градусов", – отметила синоптик, пишет 24 канал.
Погода на Пасху 2023
По прогнозам синоптиков, с 15 апреля будет усиление влияния антициклона с востока. И тогда осадки как раз пойдут на убыль.
Существенное потепление в Украину придет после 16 апреля.
По данным метеоресурсов, на Пасху в Украине резко похолодает, но будет солнечная погода.
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Когда потеплеет в Украине
Стоит отметить, что синоптики обещают погоду в Украине с сюрпризами. По прогнозу, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.
Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.
Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.
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