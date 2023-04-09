Ударит сильная жара: синоптики рассказали, какой будет погода перед Пасхой

Погода в Украине на Страстную неделю будет неожиданной. Синоптики предупредили о потеплении.

https://glavred.info/synoptic/udarit-silnaya-zhara-sinoptiki-rasskazali-kakoy-budet-pogoda-pered-pashoy-10462378.html Ссылка скопирована

Погода в Украине на Пасху / УНИАН

Погода в Украине на будущей неделе будет не совсем радостной. Уже 16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник - Пасху. Синоптики рассказали, какая будет погода всю Страстную неделю.

Как говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, несколькими днями ранее, 13–14 числа, временами возможны небольшие дожди.

В Страстную пятницу 14 апреля в северных регионах и в целом в Украине существенных осадков не ожидается.

видео дня

"13 – 17 апреля ночью 4–10 градусов тепла. Днем 14–17 апреля +11...+17 градусов", – отметила синоптик, пишет 24 канал.

Погода на Пасху 2023

По прогнозам синоптиков, с 15 апреля будет усиление влияния антициклона с востока. И тогда осадки как раз пойдут на убыль.

Существенное потепление в Украину придет после 16 апреля.

По данным метеоресурсов, на Пасху в Украине резко похолодает, но будет солнечная погода.

Карта погоды на пасху 2023 / meteoprog.com

Читайте такжеЗачем в Великий понедельник выбрасывали из дома все зеркала: приметы 10 апреля и что нельзя делать

Когда потеплеет в Украине

Стоит отметить, что синоптики обещают погоду в Украине с сюрпризами. По прогнозу, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

Читайте также: