Потепление +22 ворвется быстро: синоптики назвали самый жаркий день апреля

По данным синоптиков после Пасхи, которую украинцы отмечают 16 апреля, еще всю неделю будет прохладно и облачно.

Потепление в Украине / УНИАН

Погода в Украине на этих выходных будет холодной и с осадками. Вербное воскресенье в Украине особо не порадует украинцев.

В Facebook синоптик Наталка Диденко отмечает, что в сожалению, погода на Вербное воскресенье не порадует теплом. Будет холодно и ветрено.

"Вербное воскресенье в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром. Как обычно", - сообщила синоптик.

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При этом она прогнозирует потепление до +18 градусов.

"Будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, кому как, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12 +18 градусов!" - рассказала эксперт.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что Вербное воскресенье будет холодное.

В ближайшие дни дожди будут преобладать в Украине, а в западных областях даже будут наблюдаться снегопады.

"В центральных и восточных областях осадки будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3-8 градусов, а днем ​​+ 9-14 градуса", - отмечает Кибальчич.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Когда в Украине потеплеет

По данным синоптиков ресурса meteoprog.com после Пасхи, которую украинцы отмечают 16 апреля, еще всю неделю будет прохладно и облачно.

Только в третьей декаде апреля украинцы почувствуют настоящую весну. Будет тепло, солнце и +22.

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Потепление в Украине карта погоды / meteoprog.com

Погода на Пасху 2023 в Украине

Погода в Украине на Пасху, которую украинцы отмечают 16 апреля, будет с сюрпризами. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

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