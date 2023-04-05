Снежный циклон Norbert устроит в Украине "катастрофу": синоптик предупредила о серьезной непогоде

В центральных регионах 6 апреля вероятность осадков наименьшая, лишь в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Погода в Украине / УНИАН

Погода в Украине резко изменилась. После неожиданного потепления в страну вновь вернулась зима.

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, 6 апреля, снова пойдет снег.

В частности, в западных областях циклон по имени Norbert принесет снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер. Там ожидается метель.

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В северных, восточных и южных областях в четверг местами ожидается дождь.

В центральных регионах 6 апреля вероятность осадков наименьшая, лишь в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер будет преобладать северо-западный, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"Теплее всего будет в восточной части Украины, там столбики термометров покажут +12...+16 градусов. В южных областях температура воздуха составит +8...+11 градусов", - отметила она.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В северных областях, в большинстве центральных ожидается +10...+13 градусов, только в Винницкой области будет прохладнее - +6...+9 градусов днем.

В западных областях ожидается +1...+6 градусов.

В Киеве 6 апреля будет дождь, ветер ожидается порывистый, температура воздуха составит +10 градусов.

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Погода на Пасху 2023 в Украине

Погода в Украине на Пасху, которую украинцы отмечают 16 апреля, будет с сюрпризами. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

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