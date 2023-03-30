Будет холодрыга: синоптики удивили прогнозом на Пасху 2023

По словам синоптиков, только со второй декады апреля по всей стране начнется тенденция почти летней погоды.

Погода на Пасху 2023 / pixabay

Погода в Украине на Пасху, которую украинцы отмечают 16 апреля, будет с сюрпризами. По прогнозу синоптиков, вероятно стоит ожидать похолодания и даже ночных заморозков.

Метеоресурсы отмечают, что с 13 по 16 апреля возможно похолодание днем до +4 +8, а ночью не исключены заморозки.

Впрочем, после праздников станет стабильно тепло до конца апреля +13 +19 градусов.

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Прогноз погоды на апрель в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что апрель начнется с похолодания. Вероятный снег, в частности, в Карпатах.

На Пасху синоптик конкретного прогноза не дает, но отмечает, что со второй декады апреля по всей стране начнется тенденция почти летней погоды.

"Температура все чаще будет на уровне +15+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", - отметил синоптик в Facebook.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, прогнозирует, что весна в целом будет теплой. Это связано с изменением климата, обусловленным человеческой деятельностью, а также с таким процессом, как Ла-Нинья, влияющим на погоду многих регионов, и Украины.

Погода в Украине

В Укргидротметцентре синоптики прогнозировали, что в целом апрель будет теплее нормы.

По прогнозу метеорологов, в Украине в целом будет на 1,5-2 градуса теплее нормы.

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