Снега будет еще больше: синоптик рассказала, когда в Украине окончательно потеплеет

Погода в Украине в последние дни марта будет еще опасной. Как говорят синоптики, 30 марта в некоторых регионах Украины выпадет снег.
Синоптик Наталка Диденко отмечает, что осадки в Украине почти прекратятся, однако все равно будет довольно холодно.
"Остатки атмосферного фронта еще обусловят мокрый снег в восточных областях Украины", - говорит синоптик.
Ветер будет постепенно ослабевать, однако в центральных и восточных областях еще возможны порывы до 15-20 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха составит 0...-5 градусов мороза, местами, при прояснениях, до -6...-9 градусов.
30 марта в течение дня потеплеет до +4...+ 10 градусов, в западных областях до + 7...+ 12 градусов.
"Холоднее всего будет в восточной части Украины, днем +1...+ 4 градуса", - отметила синоптик.
В Киеве ночью ожидается -1...-4 градуса, днем воздух в столице прогреется до + 4...+ 7 градусов.
"Утром, вечером может быть скользко, осторожно!",- предупредила синоптик.
Читайте также2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметы
Когда в Украине потеплеет
"В пятницу-субботу ощутимо потеплеет, однако не спешите прятать теплые вещи, потому что это скромное потепление - еще не окончательное", - резюмировала она.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Снегопады в Украине к концу марта
Ранее сообщалось о том, что до 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.
Также сообщают, что температура воздуха до конца марта сильно снизится.
Читайте также:
- Шашлык уплетут за секунду: секретный рецепт сочного и ароматного мяса, и соус никакой не нужен
- Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звезд
- Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецепт