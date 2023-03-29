Снега будет еще больше: синоптик рассказала, когда в Украине окончательно потеплеет

Ветер будет постепенно ослабевать, однако в центральных и восточных областях еще возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в последние дни марта будет еще опасной. Как говорят синоптики, 30 марта в некоторых регионах Украины выпадет снег.

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что осадки в Украине почти прекратятся, однако все равно будет довольно холодно.

"Остатки атмосферного фронта еще обусловят мокрый снег в восточных областях Украины", - говорит синоптик.

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Ветер будет постепенно ослабевать, однако в центральных и восточных областях еще возможны порывы до 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит 0...-5 градусов мороза, местами, при прояснениях, до -6...-9 градусов.

30 марта в течение дня потеплеет до +4...+ 10 градусов, в западных областях до + 7...+ 12 градусов.

"Холоднее всего будет в восточной части Украины, днем +1...+ 4 градуса", - отметила синоптик.

В Киеве ночью ожидается -1...-4 градуса, днем воздух в столице прогреется до + 4...+ 7 градусов.

"Утром, вечером может быть скользко, осторожно!",- предупредила синоптик.

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Когда в Украине потеплеет

"В пятницу-субботу ощутимо потеплеет, однако не спешите прятать теплые вещи, потому что это скромное потепление - еще не окончательное", - резюмировала она.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Снегопады в Украине к концу марта

Ранее сообщалось о том, что до 31 марта в Украине снова разбушуются снегопады, которые не заденут только восточные и южные регионы.

Также сообщают, что температура воздуха до конца марта сильно снизится.

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