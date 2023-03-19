Украину до конца марта накроют снегопады: синоптики назвали даты

Снежно будет на всей западной части страны, но уже на утро 1 апреля осадки прекратятся.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине до конца марта еще будет снежной. Как отмечают синоптики, снегопады разбушуются в нескольких регионах.

По данным метеорологического сайта Ventusky, 28 и 31 марта снегопады заденут только восточные и южные регионы.

Особенно снежно будет во Львовской и Ровенской области.

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Снежные массы медленно двинутся в сторону столицы. Уже днем 28 марта осадки пройдут в Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской области.

К вечеру 28 марта снегопад распогодится почти на всей территории Украины.

Снежные осадки вернутся в Украину 31 марта.

Они заденут только Черновицкую, Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую область.

Также снежно будет на всей западной части страны, но уже на утро 1 апреля осадки прекратятся.

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Когда в Украине потеплеет

По данным синоптиков, с 20 марта в Украине можно ждать потепления. Днем в южных, западных и центральных областях прогнозируется 12...18 градусов тепла. В восточном регионе прогнозируется от +9 до +12 градусов.

А вот 24 марта уже можно ждать летней жары. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.

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