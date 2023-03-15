Ворвется настоящее лето: синоптики дали жаркий прогноз для Украины

Погода в Украине резко изменится. Как сообщают синоптики, ожидается похолодание и не исключены дожди, местами в дуэте с мокрым снегом.
"В Украине ожидается переменная погода. Западное похолодание распространится восточнее - во многих областях станет значительно свежее. В западных, северных и большинстве центральных областей завтра в течение дня предполагается только +3...+8 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.
В то же время, по словам синоптика, на востоке Украины, 16 марта в южной части, местами в центре еще теплее, +8...+14 градусов. Ожидаются небольшие дожди, возможно с мокрым снегом в зависимости от температуры воздуха.
"Деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине", - констатировала Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
"Максимальная температура воздуха в Киеве будет +5, +6 градусов. Местами дождь, вечером возможен мокрый снег", - добавила она.
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Когда потеплеет
По данным сайта Ventusky.com 20 марта днем в южных, западных и центральных областях прогнозируется 12...18 градусов тепла. В восточном регионе прогнозируется от +9 до +12 градусов.
А вот 24 марта уже сильно потеплеет. На западе ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля. Прохладнее будет на востоке Украины, где прогнозируется +13...+16 градусов.
Холоднее всего будет в северных областях - всего +8...+13 градусов.
Прогноз погоды
Согласно предварительным прогнозам, март в Украине будет с потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.
Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.
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