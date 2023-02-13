В марте Украину ждет суровая зима: синоптик рассказала о погоде весной

Средняя температура воздуха в Украине в марте — +2..+4 градуса днем и до +1 градуса ночью, но зима еще напомнит о себе.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине этой зимой удивляет передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Синоптики предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.

Как говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, некоторые ученые отмечают, что в феврале или в марте морозный "характер" зимы все-таки еще может проявиться.

"Смотря на то, какие у нас были аномальные перепады температуры в январе, браться сейчас прогнозировать, какой будет весна, довольно сложно. Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, ведь компенсация за эти теплые дни посреди зимы, действительно, может быть где-то в феврале или марте", - считает синоптик, передает 24 канал.

Прогноз погоды на март

В то же время синоптики сайта Meteoprog дают более утешительный прогноз на март.

По их данным, погода в первый месяц весны по Украине будет выше средней. То есть, с первых дней температура воздуха будет достигать +7..+8 градусов, а ночью — от 0 до +1.

Средняя температура воздуха в Украине в марте — +2..+4 градуса днем и до +1 градуса ночью.

В конце марта дневная температура воздуха достигает +9 градусов. А согласно прогнозу синоптиков, к концу месяца может быть уже до +16.

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Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

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