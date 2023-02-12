В Украину возвращаются крепкие морозы: синоптики назвали даты атаки нового циклона

Утром 16 февраля столбики термометров на востоке опустятся до отметки в -11 градусов, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменилась. На смену 20-градусным морозам пришло потепление. Как отмечают синоптики, потепление будет недолгим.

Существенное похолодание с ночными морозами прогнозирует метеосайт Ventusky.

По данным синоптиков, существенное похолодание зайдет в Украину на следующей неделе.

Снижение температуры воздуха и ночные морозы прогнозируются на 16 февраля. В частности, в ночь на четверг в восточных областях Украины ожидается до -9 градусов, на западе – около нуля, а на остальной территории – от -4 до -2 градусов.

Утром 16 февраля столбики термометров на востоке опустятся до отметки в -11 градусов, в западных регионах - до -2, а в других областях - от -6 до -3 градусов.

Также существенное понижение температуры воздуха ожидается 17 февраля. На востоке – до -11 градусов, в центральных и южных областях – от -6 до -4, а в западных – до +1.

Украину накроет сильнейший ветер

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, ветер в Украине и дальше будет с порывами сильными, западный, северо-западный.

"Снег, мокрый снег будет кружиться врасплох, периодически, в южной части - без осадков", - пишет Диденко.

Вместе с тем, в Киеве неделя начнется морозной ночью, до -5 градусов, и теплым днем, до +2 градусов. Также в столице ожидается небольшой снег, мокрый снег.

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

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