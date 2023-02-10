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Весна ворвется: синоптики назвали дату резкого потепления в Украине

10 февраля 2023, 16:53
По словам синоптиков, потепление в Украину придет к концу февраля. Но в марте может еще подморозить.
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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на этих выходных будет приятной. Сильные морозы отступают и в воздухе можно будет почувствовать запах весны.

Синоптики отмечают, что ласковых лучей солнца, которые радовали нас в последние дни, станет меньше.

Погода на 11 февраля

На большей части территории Украины ожидается около 0. Только на юге, а также в Запорожской и Кировоградской областях воздух прогреется до +2…+4. Ночь будет умеренно морозной. Ниже всего столбики термометров опустятся в Луганской, Донецкой и Харьковской областях - до -8...-10.

На Волыни, Ровенщине и Черкасской области средняя ночная температура будет составлять -3…-5, в остальных регионах — около -5…-7.

На западе, севере и северо-западе страны небо затянут плотные облака, возможен небольшой мокрый снег.

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Погода на 12 февраля

В воскресенье в восточных и северных областях столбики термометров покажут около 0. На западе и центральных регионах ожидается +2…+3, в Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях — +4…+6.

В Луганской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях пройдет небольшой мокрый снег.

Погода на 13 февраля

Понедельник на севере страны начнется с пасмурной погоды и небольшого мокрого снега. На остальной территории Украины осадков не ожидается, погода в начале недели будет переменчивой - в течение дня солнце, возможно, выйдет из-за облаков.

В северных, юго-восточных и восточных регионах ожидается около 0, на западе, а также в Черкасской и Кировоградской областях – +3…+4, на юге страны – +4…+6.

Когда в Украине значительно потеплеет

По словам синоптиков, потепление в Украину придет к концу февраля. Плюсовую температуру стоит ожидать во всех регионах. А в марте может еще подморозить.

карта погоды

Прогноз погоды для Украины

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Согласно данным метеосайта ventusky.com, погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля. В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

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