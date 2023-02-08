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Украину заморозит еще больше: синоптики предупредили о самом холодном дне

8 февраля 2023, 18:18
9 февраля в Карпатах и Прикарпатье -22...-17 градусов. Днем будет -9...-4, в других регионах -6...-1 градус.
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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет малооблачной и без осадков. В то же время на Юге следует ожидать дождей в определенных областях.

Как сообщают синоптики, 9 февраля можно ожидать от -1 до -11 градусов днем. Ночью прогнозируют в разных регионах нашего государства.

На Западе нашего государства большую часть дня будет светить солнце, хотя иногда его могут заслонять тучи. Также в Центре и на Севере Украины погода будет преимущественно солнечной.

Холоднее всего будет на Востоке. Ночью температура может опускаться до -11 градусов по Цельсию. В то же время на Юге нашего государства иногда возможны небольшие осадки. Бояться их не стоит.

Отдельно следует сказать о столице Украины – городе Киев. По словам экспертов, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными.

9 февраля в Карпатах и Прикарпатье -22...-17 градусов. Днем будет -9...-4, в других регионах -6...-1 градус.

В пятницу, 10 февраля будет без осадков. Ветер переменных направлений, до 8 м/с.

В Карпатах и Прикарпатье ночью будет -20...-15 градусов. На остальной территории -14...-9, а днем около -5...0 градусов.

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карта погоды

Прогноз погоды для Украины

Ранее синоптик Виталий Постригань отмечал, что погода в Украине в феврале напомнит всем о зиме. В первой декаде февраля украинцы почувствуют, как выглядит настоящая зимняя и морозная сказка. Как написал синоптик, по предварительным расчетам, зимняя и морозная погода продлится до 11 февраля.

Согласно данным метеосайта ventusky.com, погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля. В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

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