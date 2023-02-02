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Украину накроет сильнейший мороз: синоптики рассказали, где и когда будет "снег на окнах"

2 февраля 2023, 17:12
В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.
погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Как сообщают синоптики, сильные морозы ожидаются с 9 по 11 февраля.

По данным метеосайта ventusky.com, в ночь на 9 февраля температура воздуха составит от -15 до -3.

Днем 9 февраля будет от +2 (на юге Украины) до -8, а вечером - до -12.

В ночь на 10 февраля температура воздуха опустится до -15 на востоке Украины, в других областях она будет колебаться от -7 до -11.

карта погоды

Днем 10 февраля на западе будет до -10, а на юге и востоке - до +2. В других областях вечером температура воздуха будет колебаться от -6 до -14.

В ночь на 11 февраля в Карпатах будет до -18, а в остальных регионах Украины - до -11.

Погода на 3 февраля

С 3 февраля будет высокая вероятность, что Украину посетит мощный циклон с Юга, который станет причиной интенсивных снегопадов на территории всей страны, а вместе с этим обусловит возникновение вьюг.

В южных регионах из-за влияния циклона будут ожидаться сильные дожди с переходом в мощные снегопады.

карта погоды

"С 3 числа существует большая вероятность, что к нам поступит мощный циклон с юга, который вызовет по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели, на юге сильные дожди с переходом в сильный снег", - написал синоптик Станислав Щедрин.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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