В Украине наметет сугробы снега: синоптики назвали даты разгула стихии

На дорогах в Украине местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 2 февраля будет снежной и дождливой. Сухо и без осадков будет только на юге, также возможны сильные порывы ветра.

В Укргидрометцентре отмечают, что в западных областях будет умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории небольшой снег, днем с дождем (в южных областях без существенных осадков).

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 2-7° тепла. В Карпатах умеренный снег, местами вьюга; температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

Когда Украину накроют сугробы снега

По данным метеосайта Ventusky уже с 8 февраля страну занесет снегом.

Больше всего снега 8 февраля наметет на Закарпатье - до 48 сантиметров. Снежно будет также на востоке, юго-востоке, центре Украины.

В зонах, обозначенных на карте розовым цветом выпадет 35-48 см снега, фиолетовый цвет означает, что снежный покров будет достигать 10-25 см.

В областях, обозначенных синим, прогнозируется выпадение 5-7 см снега. Голубым отмечены районы, где снега будет до 2 см.

В течение недели, после 8 февраля, погодная ситуация существенно не изменится.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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