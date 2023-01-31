Снегопад, вьюга и морозище в Украине: синоптик назвала дату новой атаки циклона

Морозная погода придет в Украину с 4 февраля, а снегопад пойдет уже в ближайшие дни. Февраль будет очень холодным.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последний месяц зимы запомнится украинцам морозами и снегопадами. Как отмечает синоптик Наталья Диденко с 4 февраля стоит ожидать настоящего похолодания.

"Кто ворчал на зиму, что она какая-то не такая, кто восторгался рекордами высоких градусов и уже начинал поглядывать в сторону весенних курток и семян и рассады, тот поспешил немного", — написала синоптик.

Морозная погода придет в Украину с 4 февраля, а снегопад пойдет уже в ближайшие дни.

Кроме этого, в феврале ожидаются сильные холодные и гололедица.

Так, в среду, 1 февраля, в большинстве областей Украины будет периодически выпадать снег и мокрый снег, в Запорожье возможны небольшие осадки, а на юге Украины будет облачно.

Ветер ожидается северо-западный, умеренный, иногда с сильными порывами.

Ночью столбики термометров опустятся до минусовых отметок, днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов почти по всей территории Украины.

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На севере, северо-востоке и в Карпатах термометры покажут 0-3 градуса мороза.

В Киеве 1 февраля можно ожидать снег и мокрый снег, также возможна гололедица. Ветер будет порывистым, северо-западным. Температура воздуха днем будет 0+2 градуса, а ночью - -1-3 градуса.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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