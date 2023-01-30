Украину окутает снегопад: синоптик предупредила о настоящей зиме

Ветер в Украине будет юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14-18 м/с.

Погода в Украине / freepik.com, goodfon.ru

Погода в Украине в последний день января будет зимней. Во вторник в большинстве областей Украины ожидается снег и местами минусовая температура воздуха.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что осадки в виде снега и мокрого снега с запада переместятся ближе к северным областям и дальше по всей Украине.

Впрочем, круглосуточного снега и снежных сугробов не предполагается, поскольку осадки ожидаются периодическими, но по всей Украине будет преобладать влажная погода.

Ветер в Украине будет юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14-18 м/с.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусов.

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В столице также будет снег, ожидается гололедица и температура воздуха с незначительным ночным морозом и температурой днем от +1 до +3 градусов.

Синоптик подчеркнула, что, несмотря на окончание января, зимняя погода только начинается и после 4 февраля в Украину будет постепенно заходить более холодная воздушная масса.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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