Украину накроет сильнейший снегопад: синоптик рассказал, где ждать сугробов и мощного циклона

С 3 февраля в Украину может добраться мощный циклон с юга.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. Синоптик Станислав Щедрин прогнозирует мощные снегопады и метели почти по всей территории Украины.

Народный синоптик в Facebook пишет, что такая погода ожидается на следующей неделе, особенно в первые дни февраля.

Начиная с 28 января на юге страны, особенно в Одесской области, пройдут снегопады разной мощности.

В воскресенье, 29 января такая погода будет и в центральной части Украины.

По словам народного синоптика, периодически осадки в виде дождя и снега в первые дни февраля пройдут по всей территории страны.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

С 3 февраля в Украину может добраться мощный циклон с юга. Он принесет по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели. В южных областях будут сильные дожди с переходом в мощный снегопад.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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