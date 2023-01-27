В Украину врывается циклон Jan: синоптики рассказали, чего ожидать

На выходных температура воздуха в Украине ночью ожидается 2-7 градусов мороза.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине будет очень неприятной. Синоптики прогнозируют что в страну придет циклон по имени Jan.

Сначала будет крутиться над Крымом и забрасывать мокрый снег с дождем на южную часть Украины, а в воскресенье, 29 числа, циклон сдвинется на Приазовье и осадки распространятся еще и на восточные области и часть Днепропетровщины.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что на остальной территории Украины выходными без существенных осадков.

В то же время температура воздуха ночью ожидается 2-7 градусов мороза, а днем столбики термометров будут показывать, преимущественно, около нуля.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В Киеве 28-29 января серьезных осадков не предполагается. Ночью -2-5 градусов, в дневные часы - от 2 градусов мороза до 1 тепла, гололедица.

С понедельника, 30 января, постепенно осадков станет больше, поскольку зайдут атмосферные фронты с северо-запада Европы.

Снег и мокрый снег будут выпадать периодически, однако ситуация на дорогах усложнится, предупредила Наталья Диденко.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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