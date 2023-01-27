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Вьюга и "жара": синоптики рассказали, какой ждать аномалии в феврале

27 января 2023, 02:10
Осадки в феврале предполагаются частые, но умеренные – преимущественно это дождь с мокрым снегом.
погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в феврале не будет с аномальными потеплениями или сильными морозами. Как прогнозируют синоптики, февраль будет "мягким", как и декабрь.

Ресурс Gismeteo прогнозирует, что февраль не будет таким уж "лютым". В основном температура будет колебаться на нуле с небольшими перекосами в сторону минуса или плюса.

Осадки предполагаются частые, но умеренные – преимущественно это дождь с мокрым снегом.

По данным книги Леонида Горбаня "Погода до 2030 года", февраль станет переменчивым.

Сильные морозы предполагаются 3-4 февраля, а также с 21 февраля и до конца месяца. В другие периоды ожидается оттепель или умеренные морозы.

А вот народный синоптик Стас Щедрин пишет, что в конце января и начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина последнего месяца зимы ожидается теплой.

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карта погоды на февраль

"До 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4... -6 градусов и до -7... -9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов. В то же время существенные осадки маловероятны, только на на западе Украины будут периодически пролетать снегопады", - отметил синоптик.

Во второй декаде февраля с11 по 20 числа, будет больше осадков (преимущественно дождь и мокрый снег), но температура будет в основном плюсовой.

Последняя декада месяца 21-28 февраля будет похожа на начало марта, по всей стране будет преобладать относительно теплая погода. Температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2... +14 градусов днем в зависимости от региона.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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